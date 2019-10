Pioltello, indagato ex direttore Ansf

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Nell'indagine sull'incidente ferroviario di Pioltello, nel milanese, in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone e altre 50 rimasero ferite, tra gli indagati, oltre a quelli già noti di Rfi e Trenord, spunta il nome di Amedeo Gargiulo all'epoca direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. Fra gli indagati per disastro ferroviario colposo e altri reati figura anche il suo vice di allora nonché caposettore. Per la Procura, l'Ansf non avrebbe effettuato alcun controllo nella tratta.