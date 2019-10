Percassi, cresciuti con i nostri valori

(ANSA) - CARVICO, 10 OTT - "Concordo con Gasperini: il nostro inizio di stagione ha un bilancio eccellente". Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, fa il punto durante un incontro coi partner societari a Villa Acquaroli a Carvico (Bergamo). "Il 22 ottobre affronteremo il Manchester City a casa sua, una delle squadre più forti del mondo. Questo è un momento della storia del club da vivere fino in fondo, ma senza perdere le nostre caratteristiche - spiega - Umiltà, piedi per terra e profilo basso: siamo comunque una realtà provinciale e il primo obiettivo, come dice mio padre Antonio, resta la salvezza. Da dirigente mi approccio alla Champions conscio del suo livello e che Atalanta si farà rispettare. Dico sempre che non perdiamo, impariamo. E giocheremo il resto delle partite con lo spirito giusto".