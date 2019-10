Autonomia: Fontana, Pd-M5S perdono tempo

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Coi tempi del Parlamento, per fare una legge cornice sull'Autonomia ci vorranno almeno due anni.

Perciò chiamiamo le cose col loro nome: questo accordo Pd-M5S è fatto solo per perdere tempo, alla faccia dei lombardi, dei veneti e degli altri italiani che chiedono la riforma dell'Autonomia". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando dell'"accordo fra giallorossi", in cui "oltre al taglio dei parlamentari, si è deciso di far votare a Camera e Senato una legge quadro che definisca il percorso (già stabilito dal Governo Gentiloni...) per concedere l'Autonomia".