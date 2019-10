Vini: Veronelli, a un toscano i 100/100

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - E' un vino rosso toscano, il Masseto 2016 di Tenuta Masseto, l'unico ad aver ottenuto i 100/100 nella valutazione della giuria della guida Veronelli 2020 di cui alcune anticipazioni sono state date nel corso della Milano Wine Week. Il Masseto é stato proposto in degustazione come miglior assaggio nella categoria dei NumeriUno, i cinque vini che nelle rispettive tipologie hanno conseguito il più elevato giudizio in centesimi. Un nuovo simbolo identifica poi le eccellenze vitivinicole: le Tre Stelle Oro che i curatori Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello hanno assegnato ai campioni valutati con punteggio uguale o superiore a 94/100. Su 16.766 vini recensiti, solo 395 hanno ottenuto questo riconoscimento e la parte del leone quest'anno la fa il Piemonte con 123 Tre Stelle Oro seguito dalla Toscana con 104 e, staccato, il Veneto, con 24. In netta crescita il numero dei Grandi Esordi, 38 debuttanti che hanno raggiunto o superato la soglia dei 94/100.