Scaroni, Pioli? Convincerà solo vincendo

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - "Come convincere i tifosi della scelta di Pioli? Solo con i risultati". Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha commentato così l'arrivo del nuovo tecnico rossonero Stefano Pioli. "L'ho visto stamattina, ci siamo incontrati brevemente - ha aggiunto a Sky Tg24 -. Abbiamo scelto una persona esperta, preparata e seria. Sono fiducioso, squadra ce l'abbiamo e risultati arriveranno. Bisogna avere un po' di pazienza, non molta ma un po' sì. L'obiettivo è tornare in Champions, sono troppi anni che non andiamo in Champions".