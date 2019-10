In Italia palloncino 18enne belga morta

(ANSA) - LECCO, 09 OTT - E' stato recuperato sulle montagne del Lecchese un palloncino bianco con appeso un messaggio con la fotografia di una diciottenne belga di Bovekerke, nelle Fiandre occidentali, di nome Charlotte Gysel. Poi due date: quella della nascita, il 26 gennaio 2001 e quella della morte il 27 settembre 2019.

Il palloncino è atterrato, impigliandosi nella recinzione della pizzeria "La libellula", all'Ultimo Paradiso, nome della località, a pochi metri dalla chiesetta degli Alpini del Pian delle Betulle.

A recuperarlo è stato Giampietro Manzoni: "Ho trovato il palloncino sulla rete - racconta - ho pubblicato le fotografie su Facebook, nella speranza che il messaggio potesse arrivare alla famiglia. Sono riuscito a mettermi in contatto con la famiglia, sempre su Facebook, e ho saputo che tutti gli anni vengono proprio in Italia, in provincia di Bergamo".