'I frutti del carcere' a Opera

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Si terrà il 13 ottobre prossimo, nell'abbazia di Mirasole ad Opera, la 6/a edizione dell'evento 'I frutti del carcere', esposizione delle produzioni carcerarie e incontri di approfondimento sui temi della detenzione e delle alternative al carcere. Alle 14.30 è in programma l'incontro 'Donne, carcere, lavoro', che sarà coordinato dalla giornalista di Radio Popolare Lorenza Ghidini. Interverranno Francesca Brunati, responsabile GO5 Onlus; Angela Della Bella, docente di diritto penale; Luisa Della Morte, responsabile della cooperativa sociale Alice; Luciana Delle Donne, fondatrice di Officina Creativa; Marianna Grimaldi, coordinatrice ICAM; e Teresa Mazzotta, direttrice della casa circondariale di Bergamo.

Tra le altre iniziative, alle 12 l'esibizione del Coro degli Amici della Nave con canzoni di Jannacci, De André e Fossati.

Nel pomeriggio laboratori sul riciclo e sulla lavorazione del feltro per bambini e adulti. L'evento è organizzato dall'associazione di promozione sociale 'Per i diritti'.