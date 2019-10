Gazidis, Elliott ha salvato Milan da D

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - ''Abbiamo ereditato un club che abbiamo dovuto salvare dall'insolvenza, da una retrocessione in Serie D che purtroppo hanno patito in passato altri club, come Parma, Napoli, Fiorentina''. E' una delle considerazioni dell'ad del Milan, Ivan Gazidis, nei sei punti toccati durante la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli. ''Comprendo e condivido - aggiunge Gazidis - la frustrazione dei nostri tifosi. Il Milan ha sofferto negli ultimi anni, comprensibile che si tema che le difficoltà del club non finiranno mai, ma siamo in un percorso che non è facile. Il percorso che faremo insieme a Boban, Maldini e Massara è difficile ma troveremo la nostra strada e le decisioni che prendiamo, le prenderemo sempre insieme''.