Serie A:otto squalificati, tre del Genoa

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Otto giocatori sono stati squalificati dal giudice sportivo di serie A in relazione agli incontri della settima giornata. In particolare, staranno fermi Riccardo Saponara, Davide Biraschi e Cristian Romero del Genoa), Davide Calabria e Castillejo, del Milan, Gabriel Strefezza (Spal), Lucas Leiva (Lazio) ed Alexis Medel (Bologna). Quanto ai tecnici, oltre alle due giornate inflitte a Paulo Fonseca della Roma, il giudice ha anche sospeso per un turno l'allenatore dell'Udinese, Igor Tudor.