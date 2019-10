Molesta bambini al parco, arrestato

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla polizia per avere molestato due bambini di 4 anni a Milano, all'interno del nuovo Parco della Lambretta, tra via Caduti di Marcinelle e via Caduti in Missione di pace. E' accaduto ieri pomeriggio alle 16.40. A chiamare gli agenti sono stati i genitori dei piccoli che hanno notato l'uomo avvicinarsi ai propri figli. I poliziotti sono riusciti a bloccare l'uomo - che ha precedenti specifici - prima che potesse allontanarsi.