Giapponesi pazzi per snack al tè matcha

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Dopo il 'KitKat' rosa, arriva il 'KitKat' verde, la variante zen dello snack che combina tè matcha e cioccolato bianco per la gioia di Instagram. In Giappone è già disponibile dal 2004, in 7 varianti, ora il Green Tea Matcha arriva in tutta Europa con una ricetta creata ad hoc realizzata con fave di cacao certificate UTZ e tè verde Matcha originario del Giappone e della Cina, senza coloranti artificiali, aromi o conservanti.

"La versione al tè matcha è la più venduta in assoluto ed è uno dei prodotti più amati dai giapponesi - spiega Yuji Takeuchi, Confectionery Marketing Manager Nestlé Japan -. Ha un valore emozionale ed è popolare sia come regalo che come souvenir per i turisti. Ecco perché in Giappone esistono anche versioni di KitKat legate a specialità regionali".