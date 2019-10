Fai, 89 luoghi aperti il 12 e 13 ottobre

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Sono 89 in Lombardia i luoghi che apriranno al pubblico sabato 12 e domenica 13 per le giornata d'autunno del Fondo Ambiente Italiano, organizzate dal gruppo giovani del Fai. Si va da un rifugio antiaereo lungo il Naviglio Pavese, finora mai visitato, alla sede milanese di Ubi Banca , al centro storico di Talamona (Sondrio) passando per MV Agusta Motor SpA e la Centrale idroelettrica Italgen realizzata da Piero Portaluppi a Vaprio d'Adda.

Per la prima volta dopo il restauro, si potrà entrare nella Casa degli artisti, spazio in corso Garibaldi a Milano, che è stato risistemato dopo lo sgombero del Centro sociale Garibaldi nel 2007. E poi ancora visitare il quartier generale di Coima nella zona di Porta Nuova, palazzo Lombardia e anche il Palazzo degli Uffici Finanziari di via Manin, entrare nella cappella reale di Monza e scoprire Villa Feltrinelli a Pompeiano in provincia di Brescia. Sono però stati ideati anche degli itinerari come quello In bicicletta tra Naviglio e rogge.