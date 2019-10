Eicma: a 77ma edizione 8 padiglioni

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - E' un 'Moto rivoluzionario' globale pronto a travolgere Milano quello che andrà in scena quest'anno con la 77ma edizione di Eicma, l'esposizione internazionale del ciclo e motociclo in programma dal 5 al 10 novembre alla fiera di Milano-Rho. L'edizione 2019, con 1800 brand provenienti da più di 40 Paesi e per la prima volta 8 padiglioni, sarà infatti il palcoscenico del fermento tecnologico dell'industria delle due ruote e dentro il futuro della mobilità. Un fermento che si coglie anche dalla risposta delle aziende e dalle adesioni che Eicma sta ancora registrando a meno di un mese dall'apertura.

"Sarà un'edizione da record - ha commentato il presidente di Eicma Andrea Dell'Orto -. Eicma è quello che è oggi grazie al fatto che la storia della moto nel mondo l'hanno fatta le aziende italiane, è un palcoscenico mondiale in cui raccontare il fare impresa". In questa edizione, ha aggiunto Dell'Orto, "quasi il 60% degli espositori proviene dall'estero ma il made in Italy gioca ancora un ruolo molto importante".