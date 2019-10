'Di uomini e ferro', storia Fs in mostra

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Si chiama 'Di uomini e ferro' la mostra all'aperto fino al 6 novembre delle più significative immagini tratte dall'archivio della Fondazione FS Italiane con il patrocinio del Comune di Milano, inaugurata oggi da Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS Italiane, e da Claudia Maria Terzi, assessore regionale ai Trasporti. Ospite d'eccezione Mara Venier, "orgogliosamente figlia di ferroviere".

Si tratta di un vero e proprio patrimonio storico e documentale della Fondazione FS Italiane, gratuito e aperto a tutti, che consente in 38 immagini di grande formato di scoprire momenti, gesti, volti, attimi della vita a bordo e intorno ai treni.

"L'operazione 'Di Uomini e Ferro' fa riemergere pagine importanti della nostra storia, evidenziando quanta passione e quanto sacrificio è stato necessario per costruire e far funzionare la cosiddetta "strada ferrata" che ha modernizzato il Paese", ha commentato l'assessore Terzi.