Delpini in diretta tv da sua abitazione

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Sarà trasmesso in diretta domani da Telepace, Chiesa Tv e Radio Mater dalle 21 il primo incontro dei Gruppi di 'Ascolto della Parola 2019-2020'. Per questo appuntamento sarà l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini che, dalla sua abitazione, proporrà la riflessione a tutti i gruppi che mensilmente si radunano nelle case. Il testo biblico di rifermento per gli incontri programmati per il 2019-2020 è la Lettera di San Paolo ai Filppesi. Testo che accompagna la proposta dell'Arcivescovo per questo anno pastorale 2019-2020 ("La situazione è occasione - Per il progresso e la gioia della vostra fede").

Accanto all'arcivescovo, ci sarà don Mario Antonelli, vicario episcopale per l'Educazione e la celebrazione della Fede, che introdurrà la serata e don Paolo Alliata, responsabile della Sezione diocesana dell'Apostolato biblico. Invitati, per l'occasione in casa dell'Arcivescovo anche una decina di fedeli della Comunità pastorale San Paolo VI di Milano.