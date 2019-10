Da McCartney reggiseno post-operatorio

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Michele Aboro, ex pugile che ora gestisce una palestra a Shanghai, Leanne Pero, insegnante di danza e fondatrice di Black Women Rising e Lauren Mahon, fondatrice dell'associazione benefica Girl vs. Cancer. Sono le protagoniste della campagna di sensibilizzazione di Stella McCartney nel mese della prevenzione al tumore al seno.

Nell'occasione viene anche presentato il nuovo reggiseno sportivo post-operatorio, lanciato insieme alla collezione Adidas by Stella McCartney AW19, che ha l'obiettivo di incoraggiare le donne che hanno sconfitto il cancro a praticare sport e fitness. Già disponibile il reggiseno post operatorio Louise Listening, pensato per le donne che hanno subìto una mastectomia e distribuito gratuitamente tramite Stella McCartney Cares. Questo modello sarà di nuovo disponibile su richiesta da questo mese, con una stima di 10.000 capi donati nel prossimo anno.