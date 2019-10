Cocciante, il mio miracolo di Notre Dame

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - "L'incendio della cattedrale è stato un dramma ma è stata anche una luce per tutto il mondo. Vedere tutta questa gente voler fare qualcosa mi ha fatto pensare: servono queste catastrofi per riunire le persone?". Lo ha detto Riccardo Cocciante parlando a Milano della devastazione alcuni mesi fa della cattedrale di Notre Dame, che dà il titolo alla sua famosissima opera in musica, che debuttò nel 1998 e che ora sarà di nuovo in tournée.

Notre Dame de Paris, tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, sarà a Milano dal 17 ottobre al 17 novembre, per poi far tappa anche a Firenze, Napoli, Torino e Roma. "Il pubblico continua ad essere entusiasta e dopo tanti anni è come un miracolo - ha detto Cocciante - Tornano a vedere l'opera e non più come la prima volta come una curiosità, ma per capirla, ci sono persone che l'hanno vista 50 volte, ragazzini portati dalle madri. In alcune scuole è diventata un recital di fine anno: ecco è un miracolo entrare così profondamente nella cultura del Paese".