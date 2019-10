A Milano apre Mi View Restaurant

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - Un belvedere unico e prodotti enogastronomici genuini da imprese agricole italiane di nicchia e di eccellenza: è nato con queste caratteristiche 'Mi View Restaurant', ristorante di grande cucina che porta alla ribalta nazionale i produttori enogastronomici più virtuosi dai quali provengono le materie prime del menù.

Mi View Restaurant prende il suo nome dalla collocazione al ventesimo piano di uno del grattacieli milanesi, la Torre World Join Center, in viale Achille Papa, e offre una vista a 360 gradi dello skyline di Milano e della Pianura Padana, dalle Alpi fino all'Appennino piacentino.

Antonio Intiglietta, patron di Artigiano in Fiera e Artimondo, ha immaginato e voluto Mi View Restaurant per riunire e promuovere attraverso l'arte culinaria un'unica grande comunità, la cultura e la ricchezza delle migliori eccellenze artigiane italiane e del mondo.