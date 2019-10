Trasporti: M1 bloccata per un'ora

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - "M1: stiamo risolvendo un problema all'alimentazione che ci ha costretto a sospendere la circolazione sulla linea". E' l'avviso apparso sull'account Twitter ufficiale dell'Atm poco dopo le 19 per spiegare la chiusura della linea 1 della metropolitana di Milano. Dopo un'ora è stato postato l'aggiornamento atteso dai passeggeri: "I treni stanno riprendendo a viaggiare in questi minuti. La circolazione al momento è rallentata. Ci scusiamo per i maggiori tempi d'attesa e percorrenza".