Squinzi, Sensi: 'Per noi era come un padre'

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - "E' una grossa perdita per tutti, oggi siamo qui per celebrare questa figura. Lo porteremo sempre nel cuore. Se per noi era come un padre? Sì, perché era una grande famiglia. Era una persona speciale". Lo dice il centrocampista dell'Inter e della Nazionale, Stefano Sensi, al termine del funerale nel Duomo di Milano dell'ex patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi. Sensi ha giocato nel Sassuolo dal 2016 al 2019.