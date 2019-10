Sensi infortunato, niente Nazionale

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Niente Nazionale per Stefano Sensi. Il ct Roberto Mancini dovrà fare a meno del centrocampista dell'Inter in vista delle gare di qualificazione agli Europei con Grecia e Liechtenstein: Sensi, che si è infortunato ieri sera durante il match con la Juventus, non è infatti disponibile per il raduno degli azzurri al via da oggi a Coverciano ed è stato esentato dalla convocazione. Il nerazzurro resterà al club di appartenenza per le cure del caso.