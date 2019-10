(ANSA) - VERONA, 7 OTT - "Sono felice di aver partecipato a questo primo incontro da ministro, la scelta del governo è stata strategica per investire molto in questo settore e non può mancare l'impegno e il sostegno del governo in tutte le forme necessarie per questo grande evento". Lo ha detto il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, al termine della riunione del Comitato organizzatore per i Giochi invernali 2026, tenutasi a Verona.