Lega A in Usa per nuovi mercati

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - La Lega di Serie A sbarca negli Stati Uniti a caccia di nuovi mercati tv per il calcio italiano. Lo ha detto l'ad della stessa Lega Luigi De Siervo: "Sarà il primo ufficio estero del nostro calcio. Gli Usa saranno nei prossimi anni il teatro del calcio perché ospiteranno la fase finale dei Mondiali maschile e femminile. Stiamo cercando nuova audience.

Vogliamo aggiungere valore attorno all'evento sportivo, rendendo anche lo stadio virtuale, cioè la tv, altrettanto bello di quello fisico. Stiamo cercando di intercettare pezzi di un grande mercato". Serve perciò un lavoro nella tecnologia e interventi in altri campi, a esempio la lotta alla violenza negli stadi. De Siervo ha sottolineato "tre esempi virtuosi: grazie al presidente della Lazio Lotito che per primo si è scagliato contro la tifoseria violenta; grazie alla Juve che ha lavorato silenziosamente per consegnare alla giustizia una serie di criminali, e grazie alla Roma che ha dato quella specie di daspo per tutta la vita a un tifoso razzista".