Giochi 2026, R.Castelli "fare come Expo"

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Con le Olimpiadi invernali del 2026 "abbiamo una grande occasione, potremmo ripetere il grande successo di Expo 2015". A dirlo è il presidente di Pedemontana, Roberto Castelli, a margine di un convegno su infrastrutture e giochi organizzato al Palazzo delle Stelline a Milano. "Voglio ricordare - ha commentato l'ex ministro leghista - che con lo stimolo dell'Expo in Lombardia sono state realizzate infrastrutture per quasi 15 miliardi, di cui tra l'altro buona parte non a spese dei cittadini ma dei privati. Un esempio assolutamente virtuoso che si potrebbe ripetere esattamente per le Olimpiadi".