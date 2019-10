Basket: Milano, Mack fuori 2/3 settimane

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - Uno stop forzato di 2/3 settimane per Shelvin Mack. Il playmaker dell'Ax Milano ''ha riportato uno stiramento all'adduttore della gamba sinistra'', come comunicato sul sito dell'Olimpia. Mack, pungolato ieri sera dopo la vittoria contro Trieste dal coach Ettore Messina (''Sta facendo molta fatica come tanti americani quando arrivano in Europa''), salterà quindi la gara di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas, in programma venerdì al Forum di Assago. Messina dovrà fare a meno anche di Nedovic (menisco) e Gudaitis (crociato) ma spera di ritrovare Micov (lombalgia): il recupero del serbo sarebbe fondamentale per dirottare Moraschini nel ruolo di vice-Rodriguez.