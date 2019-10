Orticolario chiude,al via lo 'Smantello'

(ANSA) - COMO, 6 OTT - Chiude oggi con numeri che potrebbero andare oltre le previsioni (30.000 i visitatori attesi), Orticolario, evento culturale dedicato a chi sceglie la natura come stile di vita, 11/a edizione della rassegna organizzata a Villa Erba a Cernobbio sulle sponde del Lago di Como. Per l'ultima giornata scatta anche l'operazione 'Smantello': vengono messi infatti in vendita al pubblico anche gli accessori e gli arredi usati per le installazioni e gli spazi creativi.

Quest'anno nella dimora ottocentesca e nel parco, dove trascorreva le vacanze estive anche il regista Luchino Visconti, figlio dell'allora proprietaria Carla Erba, sono arrivati circa 300 espositori, molti dall'estero, con l'offerta di piante rare, insolite e da collezione, oltre che di artigianato artistico.