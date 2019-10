In 16mila alla PittaRosso Pink Parade

(ANSA) - MILANO, 6 OTT - Record di presenze, con oltre 16mila partecipanti, oggi a Milano, per la sesta PittaRosso Pink Parade, la corsa da 5 chilometri che ha come obiettivo la raccolta fondi per Pink is Good, il progetto della Fondazione Umberto Veronesi per la lotta contro i tumori femminili.

Nel 2018 la PittaRosso Pink Parade aveva raccolto 956.945,38 euro a sostegno della ricerca. Quest'anno i fondi permetteranno di continuare a finanziare lo Studio P.I.N.K., un progetto multicentrico pluriennale che mira a ridurre ulteriormente la mortalità da tumore al seno, migliorando l'integrazione tra le tecniche diagnostiche oggi disponibili per favorirne un uso personalizzato, e valutando le correlazioni tra stili di vita e insorgenza di malattia su un ampio numero di donne. La Fondazione Veronesi è impegnata anche nella divulgazione con progetti che promuovono l'importanza della prevenzione come il gruppo delle Pink Runner, ex pazienti colpite da un tumore femminile, che hanno partecipato negli anni a maratone internazionali.