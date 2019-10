Esercito debutta al Salone Emergenza

(ANSA) - MONTICHIARI (BRESCIA), 6 OTT - La simulazione di un intervento di soccorso dell'Esercito Italiano con il supporto di un elicottero "AB 205" proveniente dal 4° reggimento AVES (Aviazione dell'Esercito) è stata una delle dimostrazioni al Salone Internazionale dell'Emergenza che si è chiuso oggi a Montichiari, in provincia di Brescia. Nel corso della fiera, in cui l'Esercito Italiano era presente per la prima volta con una serie di automezzi ed attrezzature spesso utilizzati in contesti internazionali e per interventi in caso di calamità, è stato simulato il crollo parziale di un ponte stradale che ha provocato la caduta di un auto ai piedi della struttura.

All'interno una persona gravemente ferita a causa del forte trauma subito, con necessità di un intervento immediato. Inoltre una squadra soccorso dell'ANA (Associazione Nazionale Alpini) ha mostrato tecnica con cui è possibile evacuare personale rimasto isolato o vittima di incidente tramite una teleferica allestita sul posto con un sistema di funi e tiranti.