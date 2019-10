Alla Milano Wine Week lo spumante manga

(ANSA) - MILANO, 6 OTT - Dal vino biovegano a quello con l'etichetta in Braille per i non vedenti, dal biodinamico invecchiato in anfore di cemento naturale al primo spumante manga: sono alcune delle curiosità in vigna esposte al mercato agricolo di Porta Romana, in occasione della Milano Wine Week.

Tra le bottiglie esposte al farmers' market coperto della Coldiretti a Milano, ci sono quelle dell'azienda agricola Bisi di San Damiano al Colle (Pavia), che per alcune tipologie di vino dell'Oltrepò Pavese ha studiato un'etichetta in Braille per rendere accessibile il prodotto anche ai non vedenti, mentre quelle dei vini biodinamici della famiglia Andi, nel Paves, sono create da persone diversamente abili. Nelle campagne dell'Oltrepò Pavese, a Montecalvo Versiggia, si produce il primo spumante "manga", nato da una collaborazione tra Patrizia Torti e l'inventore di Hello Kitty. C'è poi chi come l'azienda agricola La Rocchetta di Villongo (Bergamo) ha deciso di arricchire i suoi vini con la polvere d'oro alimentare a 24 carati.