Navigli, presi 6 pusher della movida

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Sei pusher sono stati arrestati per spaccio nel cuore della movida di Milano, sul ponte del Naviglio grande, all'altezza di via Corsico, nel corso di un'operazione congiunta della polizia locale e dei carabinieri. Dopo un appostamento iniziato attorno a mezzanotte e durato circa due ore, i pusher sono stati bloccati sul ponte con una manovra che gli ha impedito la fuga.

Uno di loro, ampiamente fotografato e ripreso nell'attività di spaccio, è riuscito comunque a lanciare nel Naviglio un sacchetto contenente una trentina di dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 30 grammi. Per recuperarlo un agente della Locale si è spogliato e si è tuffato nelle acque gelide per evitare che la corrente lo portasse via. Gli arrestati hanno tutti precedenti specifici e sono irregolari, uno proviene dal Senegal, un altro dalla Costa d'Avorio, 2 dalla Guinea e due dal Gambia. Questa mattina si svolgerà la direttissima.