'Assassin's Creed Symphony' a Milano

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Arriva in Italia per una sola data, domani sera al teatro degli Arcimboldi di Milano, 'Assassin's Creed Symphony', il tour sinfonico multimediale prodotto da MGP Live per celebrare i 12 anni della nota serie di videogiochi.

Le emozionanti musiche della colonna sonora del videogioco dei record Assassin's Creed (oltre 100 milioni di copie vendute da Ubisoft) si fondono ai filmati in HD della popolare saga.

Mentre scorrono sullo schermo gigante i momenti più suggestivi (molte scene sono ambientate a Roma, Firenze e Venezia all'epoca del Rinascimento, con le imprese del nobile fiorentino Ezio Auditore, uno dei protagonisti della serie tra i più amati dal pubblico) prende vita la storia musicale del famoso gioco. Le musiche sono state riarrangiate dal compositore Ivan Linn e vengono eseguite dal vivo dalla Tuscany Symphony Orchestra composta da 56 elementi e un coro di 20 voci.