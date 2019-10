Torneo calcio contro violenza genere

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Torna a Milano la Fermati Otello Cup - il torneo di calcio a 5 maschile e femminile contro la violenza di genere - al Centro sportivo Cimiano in via Don Calabria. Obiettivo è sensibilizzare il maggior numero di persone contro la violenza di genere. Sul campo si sfidano 16 squadre in rappresentanza di istituzioni, forze ordine e associazionismo.

Nel torneo maschile si scontrano le rappresentative di Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Municipio 3, Padri Somaschi, UISP Milano, MM SpA, Gruppo CAP, studenti delle Università Bocconi, Bicocca e Statale. In quello femminile il Consiglio Regionale, il Gruppo CAP, la squadra "Bimbe nel pallone" e l'associazione Fermati Otello.

"Quello della violenza di genere è un tema anche sportivo, tante atlete e campionesse ancora non sono riconosciute per i loro meriti - afferma l'assessore allo Sport del Municipio 3 Massimo Scarinzi - siamo orgogliosi di ospitare nel nostro territorio il loro torneo di calcio". (ANSA).