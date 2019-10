Parto in ambulanza a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 04 OTT - Parto in ambulanza per una 37enne di Brescia alla quarta gravidanza. Dopo la chiamata al 112, durante il trasporto alla clinica Poliambulanza in città, si è registrata un'accelerazione del travaglio e il bambino è nato nel mezzo, assistito dal personale di Areu. Quando l'ambulanza è arrivata in ospedale, il parto di fatto era già concluso con la nascita di un maschietto. Madre e figlio sono in ottime condizioni di salute.