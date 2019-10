Incendio in una spa nel Lecchese

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Un incendio si è sviluppato, ieri sera tardi, in una spa nel Lecchese, fortunatamente in un orario di chiusura. Non si registrano feriti ma danni alla struttura.

E' accaduto alla Monticello Brianza (Lecco), in via S.Michele, dove ha sede il grande impianto di wellness. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto intorno alle 23.40 con svariati mezzi e l'incendio è stato domato dopo alcune ore.

Secondo le prime informazioni le fiamme avrebbero riguardato un'unica sala e a dare l'allarme sarebbe stato personale ancora presente.