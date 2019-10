Giampaolo,io rischio? Domani conta Milan

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 4 OTT - ''È l'ultima spiaggia per me? Non bisogna ragionare con l'io, ma con il noi. Domani è importante per il Milan. L'unica strada è il lavoro''. Lo dice Marco Giampaolo alla vigilia del crocevia contro il Genoa. Con una sconfitta l'allenatore del Milan potrebbe essere allontanato. ''Il Milan - aggiunge in conferenza - non può rinunciare a Piatek. Qualche partita può anche star fuori ma non puoi pensare di rinunciare al tuo capocannoniere. Deve star lì, darci dentro, soffrire. Bisogna stare in trincea''.