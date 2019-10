Bici rubata a bimbo,vigili la ricomprano

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Gli rubano la bici nel giorno del suo sesto compleanno, e gli agenti fanno una colletta per donargliene una nuova. Succede al Comando di zona 6, a Milano.

Giovedì 29 settembre un agente interviene su richiesta di una mamma: il figlio della donna non riesce a trovare la bicicletta nuova ricevuta quella stessa mattina come regalo di compleanno.

L'agente intervenuto raccoglie la denuncia, ma decide di coinvolgere altri colleghi per fare una colletta e comprare una nuova bici, consegnata al piccolo con un messaggio: "Ciao piccolo grande uomo, qualcuno giovedì pomeriggio ha provato a rovinarti la giornata, ma non c'è riuscito". Gli agenti gli hanno ricordato che il mondo non è dei "furbi", ma "dei giusti e degli onesti". "Ora - conclude il messaggio - hai un bolide nuovo, un bolide della polizia locale. Buon compleanno dai tuoi amici vigili". (ANSA).