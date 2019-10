Acqua ricca di fluoruro rafforza i denti

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - La salute dentale è importante poiché non riguarda solo la qualità del sorriso ma anche il benessere generale del corpo. Una bocca sana, infatti, permette di mangiare, respirare ed esprimersi bene, oltre che garantire un alito fresco.

E' quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in occasione del World Smile Day del 4 ottobre all'interno di un focus su come l'acqua e una corretta idratazione aiutano a proteggere denti e gengive.

L'acqua, in particolare quella ricca di fluoruro, è raccomandata per rafforzare i denti. Questo "sale" si è rivelato scientificamente utile nel prevenire le carie e dare più forza alla struttura dentale promuovendo la rimineralizzazione. Bere acqua dalle alte quantità di fluoruro, quindi, è un modo semplice ed immediato per prendersi cura della propria salute dentale.

I dentisti consigliano di lavarsi i denti più volte al giorno e la routine ideale prevede spazzolature energiche al mattino, dopo ogni pasto e appena prima di coricarsi.