Presentata in Italia Marcia 'Jai Jagat'

E' stata presentata anche in Italia la Marcia Mondiale per la Pace e la Giustizia 'Jai Jagat 2020', evento internazionale che coinvolge 16 nazioni e centinaia di associazioni nel mondo.

L'iniziativa, presentata a Roma Tre, è partita ieri da Delhi - in occasione del 150/mo della nascita del Mahatma Gandhi - e prevede una marcia di 10mila chilometri attraverso l'Asia e l'Europa fino a Ginevra, dove arriverà il 25 settembre 2020 (Giornata Mondiale della Pace Internazionale) dopo "360 giorni di cammino e confronto sulle tematiche della pace, la giustizia, l'emergenza ambientale, la povertà, l'emancipazione femminile e giovanile". La marcia arriverà in Italia il prossimo 25 luglio, snodandosi fra varie città fra cui Ancona, Assisi, Roma, Arezzo, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Brescia e Milano.

"Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli studi Roma Tre ha ospitato il lancio per l'Italia - hanno spiegato gli organizzatori - perché in collaborazione con la International Land Coalition, sostiene l'evento attraverso un progetto didattico diventato realtà grazie ad un gruppo di allieve e allievi del corso di Sociologia della Comunicazione" che volontariamente l'hanno diffusa sui social e sostenuta.