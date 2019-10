Pereira, senza Squinzi perdo un amico

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - "Giorgio Squinzi era un grandissimo amico della Scala e io personalmente perdo un grandissimo amico": Alexander Pereira, il sovrintendente uscente del teatro, ha ricordato in questo modo l'ex presidente di Confindustria, membro del cda scaligero morto ieri, spiegando che sta lavorando per organizzare un suo ricordo.

"Ho parlato con il sindaco stamattina - ha detto - Stiamo cercando la famiglia per coordinarsi. Sono tristissimo".