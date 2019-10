Mika, un album per far pace con mio nome

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Quinto album da studio per Mika che il 4 ottobre pubblica in tutto il mondo il suo 'My name is Michael Holbrook'. Scritto tra Miami, Londra e la campagna toscana, il lavoro al completo è composto da una scaletta di tredici canzoni, compresa la ballata 'To call this love' con Jack Savoretti.

Da novembre Mika tornerà anche in tour nei palazzetti italiani, con partenza il 24 da Torino. "Ho imparato a essere più libero - ha detto Mika - e questo album mi rappresenta per intero. Dario Fo mi ha aiutato a capire l'Italia".