Il Brixia Street Food a Brescia

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Il festival enogastronomico Brixia Street Food si svolgerà a Brescia, in Piazza Tebaldo Brusato, da domani a domenica. L'evento, organizzato da Vitamina C, è dedicato alla tradizione e al cibo di strada proveniente da tutta Italia: ospiterà i food truck, i furgoncini, di tutte le regioni che con loro le proposte invaderanno la 'leonessa' d'Italia.

Novità importante per i celiaci: per gli intolleranti al glutine, o anche per i curiosi, sarà presente un food truck che cucinerà esclusivamente pietanze senza glutine. A movimentare l'evento, musica tutte le sere con concerti dal vivo e una kids area con giochi e intrattenimento per i bambini sia il sabato che la domenica. Brixia Street Food sarà anche tappa della Burger Battle, la competizione italiana per decretare il Burger Battle Ambassador cioè il migliore hamburger d'Italia. Per rimanere aggiornato sulle novità e i partecipanti all'evento si può seguire la pagina Facebook Brixia Street Food festival.