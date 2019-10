Confagricoltura, su dazi serve la Ue

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Gli esponenti nazionali e lombardi di Confagricoltura si sono confrontati a Milano, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede cittadina, con il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, e le hanno ribadito la richiesta di "un'iniziativa politica dell'Unione europea per evitare una pericolosa guerra commerciale" per l'entrata in vigore dei dazi Usa, come ha spiegato il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.

Secondo Confagricoltura fino al 18 ottobre, data prevista per l'entrata in vigore dei dazi, c'è tempo per tentare di raggiungere un accordo bilaterale. La Lombardia è la prima regione agricola del Paese, con oltre 41 mila aziende, a prevalenza zootecniche. Molte di queste, come sottolinea una nota di Confagricoltura, sono attive nella filiera del Parmigiano Reggiano, uno dei prodotti nel mirino dei dazi Usa che potrebbero aumentare da 2,15 a 15 dollari al chilogrammo, con effetti devastanti su tutto il comparto.