Un lunghissimo applauso per il Presidente alla Scala

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - E' stato accolto da un lungo applauso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso nella platea della Scala dove si svolge l'assemblea di Assolombarda. E tutti i presenti si sono alzati in piedi in una standing ovation durata un paio di minuti al Capo dello Stato, un po' come era successo lo scorso 7 dicembre, quando tutto il pubblico applaudì il capo dello Stato, allora seduto nel palco reale, e cantò l'inno d'Italia con lo sguardo rivolto a Mattarella.