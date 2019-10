Antonello Colonna apre a Milano Open

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - La Marcia su Milano di Antonello Colonna ha come approdo una stretta via del centro, a due passi da Piazza Cordusio. Qui, dove fino a qualche anno fa c'era un garage e oggi c'è un bel palazzo con corte interna, nasce Open Colonna Milano, il primo locale meneghino del cuoco romano. Un percorso che porta la tradizione laziale nella città dell'Expo, hub della gastronomia internazionale. I piatti destinati a diventare cult, l'apertura è prevista per il 7 ottobre, saranno i romanissimi come la trippa, l'abbacchio, l'amatriciana e la carbonara. Tante le incursioni di milanesità. Per finire i classici della pasticceria della Capitale. La proposta andrà dalla colazione alla cena, passando dal business lunch all'aperitivo. Milano oggi centro della ristorazione italiana e la scelta di Antonello Colonna lo conferma: "A Roma in questo momento c'è tanta confusione. Abbiamo perso i punti di riferimento e anche lo stile con un conseguente livellamento verso il basso dell'offerta gastronomica. Milano è rinata con Expo".