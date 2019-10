Migranti, coperte dorate in piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Un abbraccio di coperte dorate in piazza Duomo a Milano, per ricordare i morti in mare, è stato organizzato dalle realtà associative milanesi che hanno aderito alla campagna 'Io accolgo' per domani alle 18, in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. "Il 3 ottobre 2013, al largo delle coste di Lampedusa - ricorda la Casa della carità - il naufragio di un'imbarcazione carica di migranti provenienti dalla Libia provocò la morte di 368 persone. Fu un evento che commosse l'Italia. Ma a sei anni da quella tragedia, le morti di migranti nel mar Mediterraneo non si fermano: dal 1 dicembre al 18 settembre 2019 sono state 953 le persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere via mare l'Europa. Quasi 19mila quelle scomparse dal 2014 a oggi".