Levante presenta il nuovo album

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - S'intitola 'Magmamemoria' il nuovo album di Levante, in uscita questo venerdì.

Tra canzoni che guardano ai ricordi della cantautrice siciliana ma anche al futuro, la scaletta del nuovo lavoro discografico è composta da un totale di tredici tracce, da quella che dà il nome all'album al completo, fino ad 'Arcano 13' e passando da 'Andrà tutto bene', 'Bravi tutti voi' e 'Lo stretto necessario', quest'ultima con Carmen Consoli e dedicata alla Sicilia.

"Quest'album - ha detto Levante - è quello della mia serenità e della consapevolezza. Finalmente parlo di un tema a me caro come quello del tempo".