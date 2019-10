Godin, con Conte impariamo ogni giorno

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - "Con Conte impariamo ogni giorno. È un processo quotidiano. Il mister ci comunica i suoi concetti, ci fa capire come vuole che giochiamo, come deve lavorare la squadra e la sua mentalità. Ci trasmette anche la sua passione, ovvero il suo modo di vivere la vita e il calcio": Diego Godin, in un'intervista a Uefa.com in occasione della sfida Champions Barcellona-Inter, racconta atteggiamento e insegnamenti che Antonio Conte sta trasmettendo ai giocatori nerazzurri in questo avvio di stagione oltre le aspettative. "Non solo ci spiega i suoi concetti tattici - aggiunge - ma anche il suo modo di "sentire" il calcio, che ha la stessa importanza. E noi impariamo". Per far bene in Champions, come in tutte le partite, la ricetta di Godin è unica: "Dobbiamo essere squadra. Tutti e 11 i giocatori devono impegnarsi così È fondamentale, sia in partita che per raggiungere i propri obiettivi calcistici".