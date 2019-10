Basket:Scola a Milano, mi manda Ginobili

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - ''Ho parlato con Manu Ginobili e altri giocatori allenati da Ettore Messina, come Prigioni e Nocioni. Messina è stata una delle ragioni per cui ho scelto di firmare con l'Olimpia Milano. Sono qui con ambizioni e motivazioni''. Luis Scola si presenta così come nuovo giocatore dell'Ax Milano. ''Se con la Nazionale argentina - rivela - non avessimo staccato il pass per le Olimpiadi agli ultimi Mondiali avrei smesso di giocare. Mia moglie mi ha spronato a continuare fino a Tokyo e ho scelto il progetto dell'Olimpia. Conto di dare tutto quello che ho sempre dato in carriera: gioco al massimo, lavoro al massimo, mi preparo al massimo''. Scola torna in Europa dopo 12 stagioni ma non è preoccupato: ''L'Eurolega è cresciuta, credo che si stia avvicinando alla Nba. Mi servirà un periodo di adattamento ma credo che non ci saranno problemi''.

Scola indosserà la maglia numero 40 (come gli anni che compirà il prossimo 30 aprile) e debutterà domani sera, nell'esordio dell'Olimpia in Eurolega contro il Bayern Monaco.