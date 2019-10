Scala, sindacati dichiarano sciopero

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - I sindacati della Scala hanno annunciato scioperi a partire dal 18 ottobre, data della prima rappresentazione del Giulio Cesare di Haendel. Il motivo è che il 30 settembre il cda del teatro non ha ratificato l'accordo sulla diaria nelle tournée stipulato lo scorso maggio. Cgil, Cisl, Uil e Fials chiedono "un incontro urgente per affrontare - spiega la dichiarazione dello stato di agitazione - le questioni di merito compresi gli effetti retributivi per il personale che ha partecipato alle trasferte già effettuate".