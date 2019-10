Giovane arrestato per tentato omicidio

(ANSA) - LECCO, 01 OTT - Un giovane straniero è stato arrestato dalla Polizia di Lecco con le accuse di rapina a mano armata, tentato omicidio e detenzione d'arma da fuoco, in relazione a un episodio dai contorni ancora in parte oscuri, avvenuto nei giorni scorsi alle porte della Valsassina, sulle montagne della provincia del capoluogo vicino all'abitato di Ballabio.

Il giovane poi arrestato, avrebbe aggredito un presunto spacciatore e due suoi potenziali clienti sorpresi nei boschi, dove si erano appartati forse per uno scambio di droga, esplodendo dei colpi di pistola che hanno ferito, in maniera non grave a un braccio, il presunto spacciatore. Il giovane è stato poi rintracciato e arrestato alla stazione ferroviaria di Lecco.

Sono in corso indagini da parte della Procura.